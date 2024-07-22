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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 22 Temmuz 2024: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile biraz önce deprem mi oldu?

        Çanakkale ve Adıyaman'da deprem oldu! 22 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde yaşanan tüm depremleri anbean kaydediyor. Bugün, Çanakkale ve Adıyaman'da deprem oldu. Ayrıca Pazartesi günü anlık verilerden elde edilen bilgilere göre; toplamda 9 deprem kayıtlara geçti. İşte, 22 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 08:07 Güncelleme: 22.07.2024 - 19:06
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        • 1

          Türkiye bir deprem ülkesi bu yüzden bir gün içerisinde farklı birçok ilde deprem meydana geliyor. Bunlardan ancak bazıları vatandaşlar tarafından hissedilebiliyor. Ancak AFAD ve Kandilli Rasathanesi yaşanan tüm depremleri eksiksiz bir şekilde kayıt ediyor. İşte, 22 Temmuz 2024 son depremler listesi...

        • 2

          ADIYAMAN SALLANDI

          Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 03.35'te, 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre altında oldu.

        • 3

          ÇANAKKALE DE SALLANDI

          Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 03.44'te olan deprem yerin 8 kilometre altında kaydedildi.

        • 4
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