Kandilli ve AFAD son depremler listesi 2 Nisan 2025: Az önce deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?
Son depremler listesi 2 Nisan 2025 Çarşamba günü için araştırılıyor. Dünyanın önemli deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde küçük büyük birçok sarsıntı yaşanıyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Raporda irili ufaklı tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 2 Nisan 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi sorgulama…
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En son yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kayıt altına alınıyor. Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt arıyor. 2 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile bugün meydana gelen sarsıntıların büyüklüğü, derinliği, merkez üssü, enlemi, boylamı gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
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SON DEPREMLER LİSTESİ 2 NİSAN 2025
02-04-2025 06:40:06 38.8244 28.1064 7.03 ML 1.2 Gördes (Manisa) 656468
02-04-2025 06:37:07 39.285 29.2106 5 ML 1.8 Emet (Kütahya) 656466
02-04-2025 06:30:58 39.2703 29.2422 7 ML 1.4 Emet (Kütahya) 656467
02-04-2025 06:23:01 38.0181 42.7208 7.08 ML 1.3 Pervari (Siirt) 656465
02-04-2025 06:00:32 41.2308 43.5108 6.44 ML 1.5 Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [18.45 km] Çıldır (Ardahan) 656464
02-04-2025 05:42:04 37.7097 36.455 7 ML 1.4 Andırın (Kahramanmaraş) 656463
02-04-2025 04:55:54 38.8867 37.3897 7 ML 1.5 Gürün (Sivas) 656462
02-04-2025 04:30:35 37.7575 36.2442 7 ML 1.4 Andırın (Kahramanmaraş) 656461
02-04-2025 04:21:02 42.4258 41.4692 11.64 ML 1.4 Karadeniz 656460
02-04-2025 02:47:32 40.4914 35.1328 6.76 ML 1.3 Mecitözü (Çorum) 656459
02-04-2025 02:17:39 38.2517 38.1758 7 ML 2.0 Yeşilyurt (Malatya) 656458
02-04-2025 02:00:20 35.7531 28.0558 7.02 ML 2.0 Akdeniz - [97.64 km] Marmaris (Muğla) 656457
02-04-2025 01:39:34 36.4775 28.7414 7.48 ML 1.6 Akdeniz - [25.46 km] Dalaman (Muğla) 656455
02-04-2025 01:39:03 38.0603 41.2636 7 ML 2.2 Kozluk (Batman) 656456
02-04-2025 01:07:50 38.2547 38.1478 7 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 656454
02-04-2025 01:02:19 35.1458 36.585 12.63 ML 2.3 Hama (Suriye) - [88.22 km] Yayladağı (Hatay) 656453
02-04-2025 00:49:51 36.8761 36.5678 13.95 ML 1.5 İslahiye (Gaziantep) 656452
02-04-2025 00:24:16 39.1297 35.9911 6.97 ML 1.3 Sarıoğlan (Kayseri) 656451
02-04-2025 00:11:27 38.4769 37.8206 6.88 ML 1.7 Akçadağ (Malatya)
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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