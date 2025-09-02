Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 2 Eylül 2025 Salı: Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 2 Eylül Salı: AFAD ve Kandilli verileri ile deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 2 Eylül 2025 Salı günü için araştırılıyor. Dünyanın önemli deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde küçük büyük birçok sarsıntı yaşanıyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Raporda irili ufaklı tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. İşte 2 Eylül 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2025 - 07:24 Güncelleme: 02.09.2025 - 20:06
        • 1

          En son yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kayıt altına alınıyor. Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte, 2 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        • 2

          BALIKESİR'DE DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 13:00'te Balıkesir Sındırgı merkezli deprem meydana geldi.

          3.4 büyüklüğündeki depremin derinliği 10.19 kilometre olarak ölçüldü.

        • 3

          EGE DENİZİ'NDE DEPREM

          AFAD verilerine göre, saat 00:02'de Ege Denizi'nde deprem meydana geldi.

          3.5 büyüklüğündeki deprem, 6.04 kilometre derinlikte kaydedildi.

        • 4

          2 EYLÜL 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

          İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki en son depremler şöyle;

          2025-09-02 13:00:05 39.17944 28.16722 10.19 MW 3.4 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-09-02 00:02:01 36.63806 25.54667 6.04 ML 3.5 Ege Denizi

        • 5

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

