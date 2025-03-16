Son depremler listesi 16 Mart 2025: AFAD ve Kandilli ile bu sabah deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Son depremler 16 Mart AFAD ve Kandilli listesi en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Türkiye'de gün çerisinde irili ufaklı birçok deprem yaşanıyor. Ülkemizin dört bir yanında meydana gelen küçük büyük tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde? İşte 16 Mart 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…
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Son depremler listesi 16 Mart 2025 verileri en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Peki az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, ne zaman ve kaç büyüklüğünde? İşte, 16 Mart 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…
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SON DEPREMLER LİSTESİ 16 MART PAZAR
2025-03-16 09:34:2238.3322238.789177.04ML0.9Kale (Malatya)
2025-03-16 09:03:2341.4802841.123897.27ML1.1Karadeniz - [20.14 km] Arhavi (Artvin)
2025-03-16 09:01:5641.4677841.172787.05ML1.1Karadeniz - [16.62 km] Arhavi (Artvin)
2025-03-16 07:14:5938.8730637.467227.0ML1.6Gürün (Sivas)
2025-03-16 06:50:4137.2791728.075566.98ML1.4Yatağan (Muğla)
2025-03-16 05:41:2738.8472243.447227.0ML2.0Tuşba (Van)
2025-03-16 04:32:4637.8930637.903336.11ML1.4Tut (Adıyaman)
2025-03-16 04:09:0639.2513941.904176.88ML1.2Hınıs (Erzurum)
2025-03-16 04:08:5636.3422235.912227.0ML1.0Arsuz (Hatay)
2025-03-16 02:43:5338.6891729.7591711.2ML1.7Banaz (Uşak)
2025-03-16 02:34:0036.95528.836947.0ML2.2Köyceğiz (Muğla)
2025-03-16 01:49:1536.1372236.320289.36ML1.6Altınözü (Hatay)
2025-03-16 01:44:2637.6472235.880287.0ML1.0Kozan (Adana)
2025-03-16 01:39:3038.1166738.672226.3ML1.2Pütürge (Malatya)
2025-03-16 01:11:2737.6586135.405567.0ML1.5Aladağ (Adana)
2025-03-16 01:04:4136.5963928.6852815.88ML1.6Akdeniz - [13.23 km] Ortaca (Muğla)
2025-03-16 00:52:0738.0637.033617.0ML1.3Ekinözü (Kahramanmaraş)
2025-03-16 00:50:2838.0766737.019727.99ML1.3Ekinözü (Kahramanmaraş)
2025-03-16 00:49:3640.7877829.191677.0ML1.3Marmara Denizi - [08.00 km] Adalar (İstanbul)
2025-03-16 00:00:40 37.68528 35.42694 7.0 ML 1.4 Aladağ (Adana)
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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