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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 15 Ağustos 2024! AFAD ve Kandilli duyurdu! Biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu!

        Deprem ülkesi olan Türkiye'de her gün küçük büyük birçok sarsıntı yaşanıyor. Yurt genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. AFAD'ın sitesinde yer alan verilere göre, bugün İzmir, Malatya ve Hatay'da 3 ve üzeri büyüklükte deprem oldu. Peki, AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, son depremler listesi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 07:14 Güncelleme: 15.08.2024 - 00:47
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        • 1

          Son depremler listesi sorgulanıyor. Yurt genelinde gün içerisinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Bunlardan bazıları kendisini hissettirirken bazıları ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Son olarak en büyük depremler İzmir, Malatya ve Hatay’da ölçüldü. İşte, AFAD ve Kandilli verileri ile son depremler listesi…

        • 2

          İZMİR'DE DEPREM OLDU!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde İzmir ili Karaburun ilçesinde bir deprem meydana geldi.

          Depremi büyüklüğü 3.1, derinliği ise 10.23 olarak ölçüldü.

        • 3

          MALATYA’DA DEPREM!

          AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya ili Hekimhan ilçesinde bir deprem meydana geldi.

          3.0 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 15.17 km derinliğinde gerçekleşti.

        • 4

          HATAY DEPREM İLE SALLANDI!

          AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre, Suriye’nin Salamiyah, Hamah bölgesinde ve Hatay’ın Yayladağı ilçesinde deprem oldu.

          Büyüklüğü 4.0 olarak kayıtlara geçen sarsıntının derinliği ise 13.04 olarak ölçüldü.

        • 5

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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