Türkiye deprem kuşağında yer alan ülkelerden biri. Bu sebeple, ülkede her an küçük çaplı da olsa birçok deprem meydana geliyor ancak birçoğu hissedilmiyor. Bununla beraber, tüm depremler anlık olarak kaydedilip, raporlanıyor. 14 Eylül'de farklı illerde olmak üzere 17 deprem kayıtlara geçti. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle 14 Eylül 2024 son depremler listesi..