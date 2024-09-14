Tokat ve Adana'da deprem! 14 Eylül Cumartesi AFAD ve Kandilli son depremler listesi
14 Eylül Cumartesi günü Türkiye'nin farklı illerinde birçok deprem kaydedildi. Hepsi küçük çaplı depremler olsa da Kandilli ve AFAD tarafından tüm depremler anbean ölçülerek, kayıtlara geçirildi. Peki, en son ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle 14 Eylül 2024 son depremler listesi...
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Türkiye deprem kuşağında yer alan ülkelerden biri. Bu sebeple, ülkede her an küçük çaplı da olsa birçok deprem meydana geliyor ancak birçoğu hissedilmiyor. Bununla beraber, tüm depremler anlık olarak kaydedilip, raporlanıyor. 14 Eylül'de farklı illerde olmak üzere 17 deprem kayıtlara geçti. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle 14 Eylül 2024 son depremler listesi..
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TOKAT'TA DEPREM
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 2.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 01.12'de yaşanan deprem yerin 6 kilometre altında oldu.
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ADANA DA SALLANDI
Adana Aladağ'da 2.1 büyüklüğünde başka bir deprem oldu. Yerin 7 kilometre altında olan deprem saat 05.36'da kaydedildi.
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