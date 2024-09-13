Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem! 13 Eylül 2024 Cuma AFAD ve Kandilli son depremler listesi
13 Eylül Cuma günü Türkiye'nin farklı illerinde birçok deprem kaydedildi. Hepsi küçük çaplı depremler olsa da Kandilli ve AFAD tarafından tüm depremler anbean ölçülerek, kayıtlara geçirildi. Peki, en son ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle 13 Eylül 2024 son depremler listesi...
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Türkiye deprem kuşağında yer alan ülkelerden biri. Bu sebeple, ülkede her an küçük çaplı da olsa birçok deprem meydana geliyor ancak birçoğu hissedilmiyor. Bununla beraber, tüm depremler anlık olarak kaydedilip, raporlanıyor. 13 Eylül'de farklı illerde olmak üzere 35 deprem kayıtlara geçti. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle 13 Eylül 2024 son depremler listesi..
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KÜTAHYA VE ERZİNCAN ARKA ARKAYA SALLANDI!
AFAD'dan gelen anlık bilgilere göre; Kütahya ve Erzincan'da arka arkaya iki deprem meydana geldi.
Saat 09.03'te Merkez Kütahya'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem, Yerin 9 kilometre altında gerçekleşti.
Ardından saat 09.48'de Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 4.1 büyüklüğünde başka bir deprem oldu! Yerin 9.48 kilometre altında olan deprem vatandaşlar tarafından hissedildi.
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TOKAT SALLANDI
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 2.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 04.22'de olan deprem yerin 11 kilometre altında ölçüldü.
BALIKESİR'DE DEPREM
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde saat 07.11'de deprem oldu. 2.1 olarak ölçülen deprem yerin 10 kilometre altında yaşandı.
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