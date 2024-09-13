Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 13 Eylül 2024 Cuma: AFAD ve Kandilli verileri ile en son ne zaman ve nerede deprem oldu?

        Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem! 13 Eylül 2024 Cuma AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        13 Eylül Cuma günü Türkiye'nin farklı illerinde birçok deprem kaydedildi. Hepsi küçük çaplı depremler olsa da Kandilli ve AFAD tarafından tüm depremler anbean ölçülerek, kayıtlara geçirildi. Peki, en son ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle 13 Eylül 2024 son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2024 - 07:45 Güncelleme: 13.09.2024 - 10:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türkiye deprem kuşağında yer alan ülkelerden biri. Bu sebeple, ülkede her an küçük çaplı da olsa birçok deprem meydana geliyor ancak birçoğu hissedilmiyor. Bununla beraber, tüm depremler anlık olarak kaydedilip, raporlanıyor. 13 Eylül'de farklı illerde olmak üzere 35 deprem kayıtlara geçti. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle 13 Eylül 2024 son depremler listesi..

        • 2

          KÜTAHYA VE ERZİNCAN ARKA ARKAYA SALLANDI!

          AFAD'dan gelen anlık bilgilere göre; Kütahya ve Erzincan'da arka arkaya iki deprem meydana geldi.

          Saat 09.03'te Merkez Kütahya'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem, Yerin 9 kilometre altında gerçekleşti.

          Ardından saat 09.48'de Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 4.1 büyüklüğünde başka bir deprem oldu! Yerin 9.48 kilometre altında olan deprem vatandaşlar tarafından hissedildi.

        • 3

          TOKAT SALLANDI

          Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 2.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 04.22'de olan deprem yerin 11 kilometre altında ölçüldü.

          BALIKESİR'DE DEPREM

          Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde saat 07.11'de deprem oldu. 2.1 olarak ölçülen deprem yerin 10 kilometre altında yaşandı.

        • 4
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tutuklu amca Salim Güran’ın eşinden çarpıcı ifade!
        Tutuklu amca Salim Güran’ın eşinden çarpıcı ifade!
        Narin'in ağabeyinin savcılık ifadesi ortaya çıktı
        Narin'in ağabeyinin savcılık ifadesi ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        İsviçre'de kan donduran cinayet!
        İsviçre'de kan donduran cinayet!
        Servislerde tavan delindi
        Servislerde tavan delindi
        Tekirdağ'da "Sıla bebek" dehşeti! Durumu ciddi ve stabil! 5 tutuklama
        Tekirdağ'da "Sıla bebek" dehşeti! Durumu ciddi ve stabil! 5 tutuklama
        50 yıllık bekleyiş sona erdi
        50 yıllık bekleyiş sona erdi
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Sosyal medya devlerine ceza hazırlığı
        Sosyal medya devlerine ceza hazırlığı
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Antalya'da denizde at turu! "Resmen eziyet"
        Antalya'da denizde at turu! "Resmen eziyet"
        Eski güzeller, yeni güzele sahip çıktı
        Eski güzeller, yeni güzele sahip çıktı
        Borsayı yedi bitirdiler
        Borsayı yedi bitirdiler
        Alışveriş yapan kadına seken kurşun isabet etti
        Alışveriş yapan kadına seken kurşun isabet etti
        Jahrein'e mustehcenlikten gozalti
        Jahrein'e mustehcenlikten gozalti
        Günlük dilimizdeki yabancı kelimeler nelerdir?
        Günlük dilimizdeki yabancı kelimeler nelerdir?
        Trump ile Harris arasında düello muamması
        Trump ile Harris arasında düello muamması
        2023'teki sismik gizemin ardından Grönland'daki mega tsunami çıktı
        2023'teki sismik gizemin ardından Grönland'daki mega tsunami çıktı
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Habertürk Anasayfa