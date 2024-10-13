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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 13 Ekim 2024: Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç büyüklüğünde?

        Erzurum ve Afyonkarahisar'da deprem! 13 Ekim 2024 Pazar Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Yurt genelinde meydana gelen küçük büyük tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. AFAD'ın sitesinde yer alan verilere göre, bugün Erzurum ve Afyonkarahisar'da deprem oldu. Sarsıntı hisseden bölge sakinleri ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. İşte 13 Ekim 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2024 - 07:21 Güncelleme: 13.10.2024 - 07:21
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        • 1

          Son depremler listesi 13 Ekim Pazar günü için araştırılıyor. Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Erzurum ve Afyonkarahisar’da şiddetli bir deprem meydana geldi. İşte, 13 Ekim 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi…

        • 2

          AFYONKARAHİSAR’DA DEPREM OLDU!

          Afyonkarahisar'ın merkezinde saat 03.14'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 10,26 kilometre derinlikte gerçekleşti.

          Kent merkezinde depremi hisseden bazı vatandaşların evlerinden dışarıya çıktıkları görüldü.

        • 3

          VALİLİKTEN AÇIKLAMA!

          Afyonkarahisar Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 03.14'te merkez üssü Afyonkarahisar merkez olan yerin 10,26 kilometre derinliğinde ve 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

          Açıklamada, şunlar kaydedildi:

          "112 Acil Çağrı Merkezi'ne şu ana kadar gelen herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Deprem sonrası ilgili tüm kurumlarımız çalışmalarını sürdürmektedir. İl merkezi ve ilçelerde ekiplerimiz taramalara devam etmektedir. Lütfen acil durum hattı olan 112'yi asılsız meşgul etmemeye özen gösterelim. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

        • 4

          ERZURUM’DA PEŞ PEŞE DEPREM!

          AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, 12 Ekim Cumartesi günü saat 23:29’da Erzurum ili Pasinler ilçesinde deprem meydana geldi.

          3.8 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 4.66 km derinliğinde gerçekleşti.

          AFAD verilerine göre, 13 Ekim Pazar günü saat 01:55’te Erzurum’un Aşkale ilçesinde deprem meydana geldi.

          Büyüklüğü 2.5 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 5.77 km derinliğinde kaydedildi.

        • 5

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 6
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