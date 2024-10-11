Afyonkarahisar'da deprem! 11 Ekim 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Yurt genelinde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre, Afyonkarahisar'da deprem meydana geldi. İşte, 11 Ekim 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Afyonkarahisar depremi büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü bilgileri…
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Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD verilerine göre, Afyonkarahisar’da deprem meydana geldi. Peki bugün en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 11 Ekim 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi görüntüleme ekranı…
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AFYONKARAHİSAR’DA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 06:48’de Afyonkarahisar’ın Merkez ilçesinde bir deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 3.1 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 6.99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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MALATYA’DA DEPREM!
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 00:00’da Malatya ili Doğanşehir ilçesinde bir deprem meydana geldi.
2.8 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.61 km derinliğinde gerçekleşti.
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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