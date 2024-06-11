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        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER: İzmir ve Kahramanmaraş'ta deprem! 11 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık son depremler listesi

        İzmir ve Kahramanmaraş'ta deprem! 11 Haziran AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Türkiye'de yaşanan tüm depremler canlı olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydediliyor. Sarsıntı hissedenler, "Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?" soruların yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, 11 Haziran 2024 Salı son dakika AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 07:52 Güncelleme: 11.06.2024 - 07:52
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        • 1

          Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Aktif fay hatları yer alan Türkiye'de depremlerin büyüklükleri, merkez üsleri ve derinlikleri gibi detaylar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından belirlenerek paylaşılıyor. İşte, 11 Haziran 2024 Salı günü yaşanan son depremler listesi...

        • 2

          İZMİR'DE DEPREM

          AFAD tarafından açıklanan verilere göre; bugün 07:29'da İzmir'in Aliağa ilçesinde 2.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremini derinliği 7 km olarak ölçüldü.

        • 3

          KAHRAMANMARAŞ 3.3 İLE SALLANDI!

          AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; bugün saat 05:53'te Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği ise 10.68 km olarak belirlendi.

        • 4

          AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

          Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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