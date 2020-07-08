En son nerede deprem oldu? Türkiye'de meydana gelen son deprem listesi açıklandı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.07.08 09:56:56 35.2042 27.9332 8.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ

2020.07.08 07:19:38 38.8105 25.8495 5.2 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

2020.07.08 07:08:57 38.3968 39.0730 11.6 -.- 1.5 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG)

2020.07.08 07:05:19 35.5327 26.7463 5.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ

2020.07.08 06:28:33 39.3580 40.5460 5.0 -.- 2.1 -.- SENKOY-YEDISU (BINGOL)

2020.07.08 06:26:38 39.3710 40.5750 5.0 -.- 2.0 -.- SENKOY-YEDISU (BINGOL)

2020.07.08 05:59:41 35.5572 26.7443 4.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ

2020.07.08 05:01:56 35.5087 26.7572 7.5 -.- 2.2 -.- AKDENIZ

2020.07.08 04:40:18 37.2822 27.1413 14.9 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI

2020.07.08 04:27:27 37.2903 27.1537 16.7 -.- 1.2 -.- YENIHISAR ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI)

2020.07.08 04:21:49 35.5410 26.7428 7.9 -.- 2.8 -.- AKDENIZ

2020.07.08 04:19:35 35.5812 26.7233 5.6 -.- 2.6 -.- AKDENIZ

2020.07.08 04:17:29 35.6225 26.7332 5.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ

2020.07.08 04:05:40 35.2237 26.9580 10.8 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2020.07.08 04:02:55 35.5328 26.7543 3.5 -.- 2.7 -.- AKDENIZ

2020.07.08 04:01:38 35.5742 26.7345 7.6 -.- 2.4 -.- AKDENIZ

2020.07.08 03:54:55 35.3867 26.7710 16.2 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2020.07.08 03:52:17 35.5220 26.7480 2.5 -.- 2.7 -.- AKDENIZ

2020.07.08 03:42:16 35.5575 26.7252 5.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ

2020.07.08 03:31:52 38.3278 40.8355 9.8 -.- 1.7 -.- KUTLU-LICE (DIYARBAKIR)

2020.07.08 03:22:58 35.4953 26.7623 7.9 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2020.07.08 03:15:52 35.5098 26.7572 6.4 -.- 2.4 -.- AKDENIZ

2020.07.08 01:57:40 35.4752 26.7170 6.5 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2020.07.08 01:55:09 35.5280 26.7513 7.7 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

2020.07.08 01:16:09 38.3943 39.1162 4.8 -.- 2.3 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG)

2020.07.08 00:57:15 38.4147 39.2370 2.9 -.- 2.2 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG)

2020.07.08 00:35:40 35.9000 35.4965 10.2 -.- 2.8 -.- AKDENIZ

2020.07.08 00:30:20 35.5323 26.7398 1.6 -.- 2.4 -.- AKDENIZ

2020.07.08 00:11:19 34.5272 25.3805 21.1 -.- 3.6 3.5 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)