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        Haberler Bilgi Yaşam Son depremler: Akdeniz’de deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu! Deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğünde?

        Son depremler: Akdeniz'de deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 6.85 olarak duyuruldu. Bulunduğu bölgede sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu, nerede?" sorularına yanıt arıyor. İşte son depremler listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2024 - 17:30 Güncelleme: 09.08.2024 - 17:33
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        • 1

          Son dakika deprem haberleri gündemdeki yerini koruyor. Türkiye ve komşu ülkelerde yaşanan sarsıntıların ardından vatandaşlar, 9 Ağustos tarihli en son depremleri yakından takip ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülkemizde yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliğini kamuoyuna duyuruyor. İşte, son dakika depremler haritası...

        • 2

          AFAD DUYURDU

          AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          Büyüklük:4.5 (Mw)
          Yer:Akdeniz
          Tarih:2024-08-09
          Saat:17:05:13 TSİ
          Enlem:35.50694 N
          Boylam:22.95111 E
          Derinlik:6.85 km

        • 3

          AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

          Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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