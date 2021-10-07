Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 7 Ekim Perşembe günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 7 EKİM 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak Bursa Mustafa Kemal Paşa'da 1.5 büyüklüğünde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 6 EKİM 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.10.07 08:36:07 37.3558 30.9625 27.4 -.- 2.1 -.- GUMU-SUTCULER (ISPARTA) İlksel

2021.10.07 08:06:57 35.2117 25.2887 12.3 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.07 08:04:25 36.4610 27.1447 5.0 -.- 3.3 3.3 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.07 08:02:04 35.1657 25.3087 3.0 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.07 07:27:21 38.6008 38.3698 17.8 -.- 1.2 -.- BILALUSAGI-BASKIL (ELAZIG) İlksel

2021.10.07 07:15:14 34.7433 25.0212 7.7 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.07 06:14:45 36.4530 27.0873 9.3 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.07 06:04:44 37.4595 30.3848 3.0 -.- 1.6 -.- KUSBABA-BUCAK (BURDUR) İlksel

2021.10.07 05:58:10 35.1458 25.2230 7.8 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.07 05:26:58 35.1913 25.3283 12.9 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.07 05:25:35 39.0215 27.8475 10.4 -.- 3.0 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

2021.10.07 05:18:32 37.8613 29.3400 8.2 -.- 2.5 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel

2021.10.07 05:12:24 38.9948 26.1083 10.3 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2021.10.07 04:43:59 36.9813 37.0758 12.6 -.- 1.3 -.- DOKUR-SAHINBEY (GAZIANTEP) İlksel

2021.10.07 04:42:42 35.2542 25.3248 6.4 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.07 04:24:04 38.9613 26.0713 9.3 -.- 2.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2021.10.07 04:21:52 38.4823 31.9067 15.9 -.- 0.9 -.- TEKELER-ILGIN (KONYA) İlksel

2021.10.07 03:59:02 36.6268 36.4692 3.3 -.- 1.5 -.- KAMISLAR-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2021.10.07 03:50:58 37.8385 27.2673 3.9 -.- 0.9 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel

2021.10.07 03:47:04 37.8608 27.0468 4.8 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.10.07 03:38:04 35.5393 26.4142 13.2 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.07 03:29:30 39.1085 29.0550 10.3 -.- 0.9 -.- GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2021.10.07 02:25:10 37.5337 35.8590 11.5 -.- 1.4 -.- GEDIKLI-KOZAN (ADANA) İlksel

2021.10.07 01:35:20 35.2200 25.3642 5.0 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.07 01:29:18 36.4478 27.1682 11.1 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.07 01:27:54 36.4015 27.2873 16.7 -.- 1.4 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.07 01:27:23 37.0768 27.4918 23.9 -.- 1.1 -.- CAMLIK-BODRUM (MUGLA) İlksel

2021.10.07 00:49:42 36.5097 29.1153 8.5 -.- 1.9 -.- FETHIYE KORFEZI (MUGLA) İlksel

2021.10.07 00:40:51 37.8268 26.4830 1.5 -.- 1.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.10.07 00:38:53 36.4652 27.1635 5.5 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel