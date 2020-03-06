Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre Denizli'de 1.6, Türkiye İran sınırında ise 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, 6 Mart Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremelr

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER - 6 MART 2020

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 6 MART 2020

2020.03.06 17:35:56 38.0017 29.5250 5.0 -.- 1.6 -.- ICIKLI-BAKLAN (DENIZLI) İlksel

2020.03.06 17:19:50 38.4060 44.3800 19.0 -.- 4.4 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2020.03.06 16:01:10 38.4435 27.0010 10.4 -.- 2.8 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.03.06 14:25:59 39.0128 42.7503 39.5 -.- 1.7 -.- CICEK-PATNOS (AGRI) İlksel

2020.03.06 13:38:59 38.4278 44.2587 6.0 -.- 3.2 -.- KOCBASI-SARAY (VAN) İlksel

2020.03.06 12:57:53 39.1035 27.7605 3.4 -.- 2.3 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.03.06 12:32:58 37.2100 27.8993 0.0 -.- 1.1 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.03.06 12:26:36 38.4262 39.0167 18.3 -.- 1.2 -.- CORTUNLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.06 11:46:07 39.1287 27.7998 5.4 -.- 1.7 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.03.06 11:44:01 39.4803 28.1997 4.0 -.- 1.7 -.- CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2020.03.06 11:19:26 39.1430 27.7982 5.0 -.- 3.3 3.1 HAMITLI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.03.06 11:08:15 35.7913 28.2197 5.0 -.- 3.0 3.1 AKDENIZ İlksel

2020.03.06 10:16:51 38.3710 39.1142 8.7 -.- 2.2 -.- KILICKAYA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.06 09:43:11 36.3853 27.3988 5.0 -.- 1.7 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.03.06 09:31:17 38.3780 39.2128 5.3 -.- 1.7 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.06 09:01:02 38.9057 27.8987 0.0 -.- 1.3 -.- YENIDOGAN-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.03.06 08:59:35 38.3852 39.1447 2.7 -.- 1.2 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel