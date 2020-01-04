En son deprem nerede oldu? sorusunun cevabı AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerinde yer alıyor. Her iki kurum da Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremleri takip ederek; büyüklük, derinlik, tarih ve saat bilgilerini paylaşıyor.

SON DEPREMELR - 4 OCAK 2020

AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

KANDİLLİ'NİN SON DEPREMLER SAYFASI İÇİN TIKLAYIN