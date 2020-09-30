Kandilli Rasathanesi ve AFAD meydana gelen deprem verilerini yayınlıyor. Son olarak Yunanistan'da artçı deprem meydana geldi. İşte 30 Eylül 2020 son depremler listesi

AFAD SON DEPREMLER

AFAD'ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 30 EYLÜL 2020

2020.09.30 11:36:03 39.9928 24.3718 9.5 -.- 3.7 3.9 YUNANISTAN İlksel

2020.09.30 11:16:23 36.2540 31.7795 8.9 -.- 1.9 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.09.30 09:54:32 38.6260 39.6218 5.7 -.- 2.1 -.- SEHSUVAR-(ELAZIG) İlksel

2020.09.30 07:54:14 38.0405 34.1890 11.4 -.- 1.6 -.- KARAKAPI-ALTUNHISAR (NIGDE) İlksel

2020.09.30 07:19:50 38.0372 34.0613 5.0 -.- 3.7 3.7 OBRUK-BOR (NIGDE) İlksel

2020.09.30 07:15:34 38.0348 34.0698 5.0 -.- 4.0 4.2 KECIKALESI-ALTUNHISAR (NIGDE) İlksel

2020.09.30 06:33:54 39.9593 24.3350 12.1 -.- 3.9 4.0 YUNANISTAN İlksel

2020.09.30 05:48:28 38.4218 31.7925 5.0 -.- 1.8 -.- TURSUNLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel

2020.09.30 05:40:40 38.4663 39.2312 5.7 -.- 3.7 3.9 ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.09.30 05:30:03 35.7710 28.2885 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2020.09.30 05:06:49 37.5820 36.1347 5.0 -.- 1.6 -.- KOSEPINARI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

2020.09.30 04:57:35 39.3053 28.2808 9.9 -.- 2.6 -.- UMURLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2020.09.30 04:24:26 36.9168 27.5003 6.8 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.09.30 03:32:09 37.1140 30.6000 11.4 -.- 1.1 -.- SELIMIYE-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel

2020.09.30 03:28:14 39.8822 39.9812 24.5 -.- 2.0 -.- YESILYAKA-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel

2020.09.30 03:14:47 37.0000 27.5678 10.6 -.- 1.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.09.30 03:10:23 36.9723 27.5983 1.0 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.09.30 02:07:41 36.9328 27.5352 6.2 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.09.30 01:37:26 35.9483 28.1950 7.6 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel