22 Şubat 2025 Son depremler listesi yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından inceleniyor. Yurt genelinde gün içerisinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Bunlardan bazıları kendisini hissettirirken bazıları ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. AFAD verilerine göre, Erzurum deprem ile sallandı. İşte, 22 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Erzurum deprem büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği hakkında bilgiler…