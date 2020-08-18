İşte meydana gelen son depremler

Son depremler, deprem kuşağında yer alan ülkemizde sık sık gündeme geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verilerini kamuoyu ile anlık olarak paylaşıyor. İşte 18 Ağustos 2020 Salı günü meydana gelen ve AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilmiş son depremler

AFAD - KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 18 AĞUSTOS 2020

AFAD'ın verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle: