Son depremler 15 Kasım 2025: Balıkesir sallanıyor! Kandilli ve AFAD verilerine göre son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini güncel olarak duyurdu. Balıkesir Sındırgı ilçesinde sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 03.04'te 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde sorularına yanıt arıyor. Peki, 15 Kasım en son nerede deprem oldu? İşte, yurtta yaşanan son depremler listesi
Son depremler listesi ile yurtta meydana gelen depremlerin büyüklüğü öğreniliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. İşte, son depremler listesi 15 Kasım 2025
BALIKESİR’DE DEPREM
SON DEPREMLER LİSTESİ 15 KASIM 2025
2025-11-15 07:55:44 39.19361 28.29639 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 07:53:02 39.18444 28.19194 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 07:52:44 39.18611 28.26056 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 07:40:26 39.20583 29.02056 12.61 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2025-11-15 07:36:08 39.19639 28.27556 7.01 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 07:33:42 39.22194 28.15444 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 07:26:30 39.26667 28.15694 6.08 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
