Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu sabah saatlerinde Kandilli Rasathanesi verilerine göre Akdeniz'de 2.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte 13 Kasım son deprem listesi...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 14 KASIM EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.11.14 07:34:20 36.5128 28.7010 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.14 05:09:30 39.4988 26.3068 3.8 -.- 1.7 -.- BEHRAM-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.11.14 05:01:36 37.3355 30.4218 7.2 -.- 1.9 -.- YUVA-BUCAK (BURDUR) İlksel 2019.11.14 05:00:43 37.9397 42.9975 8.3 -.- 2.1 -.- KACIT-CATAK (VAN) İlksel 2019.11.14 04:45:17 40.4333 27.6618 4.7 -.- 1.6 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.11.14 04:00:12 35.8707 26.9265 13.3 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.14 03:51:00 37.3830 28.3340 12.4 -.- 1.3 -.- ESENKOY-YATAGAN (MUGLA) İlksel 2019.11.14 02:37:00 38.1518 30.1922 9.8 -.- 1.4 -.- YESILYURT-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel 2019.11.14 01:25:02 38.4807 27.3997 12.9 -.- 1.6 -.- ANSIZCA-KEMALPASA (IZMIR) İlksel 2019.11.14 01:03:22 39.6828 25.6590 10.9 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.11.14 00:36:49 38.1957 30.1653 5.0 -.- 2.2 -.- AFSAR-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel 2019.11.14 00:21:21 36.4412 28.7472 5.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.13 23:51:08 39.1847 42.1100 5.0 -.- 2.2 -.- SAMANYOLU-BULANIK (MUS) İlksel 2019.11.13 23:33:06 37.5370 38.5840 5.7 -.- 2.7 -.- GAZIBEY-(SANLIURFA) İlksel 2019.11.13 23:30:30 36.9937 27.4103 3.3 -.- 1.8 -.- BODRUM (MUGLA) İlksel 2019.11.13 23:09:37 36.9935 27.4450 5.0 -.- 2.0 -.- BODRUM (MUGLA) İlksel 2019.11.13 22:38:54 36.9350 27.5683 8.8 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel