Zonguldak- İstanbul yolu heyelandan kapandı!

Zonguldak'ta heyelan, saat 12.00 sıralarına Zonguldak-İstanbul yolunun Ilıksu mevkiinde meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu bölgede dik yamaçtan kopan kaya parçaları yolu düştü.

DHA'da yer alan son dakika haberine göre bu sırada yoldan geçen Karayolları'na ait kar küreme aracına da kayalar isabet etti, sürücü hafif yaralandı.

Sürücü hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri yolu ulaşıma kapattı. Araçlar, Kozlu ilçesinden alternatif yollara gönderildi.

Karayolları ekipleri, kayaları yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.