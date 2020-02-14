Zindaşti'yi tahliye eden hakime uzaklaştırma

Mustafa Şekeroğlu msekeroglu@cyh.com.tr

Hakkında uyuşturucu ticareti, cinayet, cinayete azmettirme, FETÖ üyeliği gibi suçlamalar bulunan İranlı Naci Şerifi Zindaşti’nin tahliyesi ile ilgili Hakimler Savcılar Kurulu’nun açtığı müfettiş soruşturması dosyasındaki yeni bilgilere Habertürk Muhabiri Mustafa Şekeroğlu ulaştı.

Müfettişlerin hazırladığı dosyada ortaya çıkan ifadelerden sonra Hakimler ve Savcılar Kurulu hakim C.Ö.'nün işlediği disiplin suçu yönünden 3 ay süre ile meslekten tedbiren uzaklaştırıldığı ortaya çıktı. Görevden uzaklaştırmaya dair bilgi Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazdığı resmi bir yazıda ortaya çıktı. Yazıda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu iddialarla ilgili açılmış soruşturma dosyasında bilgi talebinde bulundu. Hakimler ve Savcılar Kurulu Hakim C.Ö.nün 26 Kasın 2019 günü “3 ay süreyle tedbiren görevinden uzaklaştırıldığı” bilgisini verdi. Buna göre 3 aylık uzaklaştırma süresi önümüzdeki günlerde dolacak olan C.Ö. hakkında nihai karar disiplin kurulu tarafından verilecek.

TAHLİYE NASIL GERÇEKLEŞMİŞTİ?

Eski Milletvekili Burhan Kuzu’nun uyuşturucu kaçakçısı ve cinayet şüphelisi Naci Şerifi Zindaşti’nin İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimi tarafından bir gece yarısı tahliye edilmesi ile ilgili hakim ve savcılara baskı yaptığı iddia edilmişti. Zindaşti tahliye edildiği dosyada “Kan gütmesi saikiyle adam öldürmeye azmettirme”, “ Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “FETÖ üyeliği” ve “Evrakta sahtecilik” suçlarından tutuklu kalmış, 6 ay sonra da 5. Sulh Ceza Hakimi C.Ö. tarafından tahliye edilmişti. 3 saat sonra savcı E. D. tahliye kararına itiraz etmiş ve yeniden tutuklama kararı çıkarılmıştı. Ancak Zindaşti tahliye edilen adamıyla birlikte kayıplara karışmıştı.