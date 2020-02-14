Zindaşti'yi tahliye eden hakime uzaklaştırma

14 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hakkında uyuşturucu ticareti, cinayet, cinayete azmettirme, FETÖ üyeliği gibi suçlamalar bulunan İranlı Naci Şerifi Zindaşti’nin tahliyesi ile ilgili Hakimler Savcılar Kurulu’nun açtığı müfettiş soruşturması dosyasındaki yeni bilgilere Habertürk Muhabiri Mustafa Şekeroğlu ulaştı.
Müfettişlerin hazırladığı dosyada ortaya çıkan ifadelerden sonra Hakimler ve Savcılar Kurulu hakim C.Ö.'nün işlediği disiplin suçu yönünden 3 ay süre ile meslekten tedbiren uzaklaştırıldığı ortaya çıktı. Görevden uzaklaştırmaya dair bilgi Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazdığı resmi bir yazıda ortaya çıktı. Yazıda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu iddialarla ilgili açılmış soruşturma dosyasında bilgi talebinde bulundu. Hakimler ve Savcılar Kurulu Hakim C.Ö.nün 26 Kasın 2019 günü “3 ay süreyle tedbiren görevinden uzaklaştırıldığı” bilgisini verdi. Buna göre 3 aylık uzaklaştırma süresi önümüzdeki günlerde dolacak olan C.Ö. hakkında nihai karar disiplin kurulu tarafından verilecek.
TAHLİYE NASIL GERÇEKLEŞMİŞTİ?
Eski Milletvekili Burhan Kuzu’nun uyuşturucu kaçakçısı ve cinayet şüphelisi Naci Şerifi Zindaşti’nin İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimi tarafından bir gece yarısı tahliye edilmesi ile ilgili hakim ve savcılara baskı yaptığı iddia edilmişti. Zindaşti tahliye edildiği dosyada “Kan gütmesi saikiyle adam öldürmeye azmettirme”, “ Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “FETÖ üyeliği” ve “Evrakta sahtecilik” suçlarından tutuklu kalmış, 6 ay sonra da 5. Sulh Ceza Hakimi C.Ö. tarafından tahliye edilmişti. 3 saat sonra savcı E. D. tahliye kararına itiraz etmiş ve yeniden tutuklama kararı çıkarılmıştı. Ancak Zindaşti tahliye edilen adamıyla birlikte kayıplara karışmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!