Zihinsel engelli kadın ölü bulundu! 4 kişi gözaltına alındı

Olay, Samsun'un Alaçam ilçesine 35 kilometre mesafede bulunan Kalukkaraçukur Mahallesi'nde dün meydana geldi.

İHA'nın haberine göre, zihinsel engelli Hüsne Ersoy (62), evde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede kadının kafasından darbe aldığı belirlendi.

Jandarma olayla ilgili yaşlı kadının yeğenleri A.T. (14) ve E.T. (16) adlı kardeşleri gözaltına aldı.

Çocukların ifadelerini alan jandarma ekipleri daha sonra çocukların annesi G.T. ve babası R.T.'yi de gözaltına aldı.

Bugün Alaçam Adliyesine sevk edilen A.T. (14), E.T. (16) ve anneleri G.T. savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı. Baba R.T. ise mahkemeye sevk edildi.