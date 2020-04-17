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Zeytinburnu’nda geri dönüşüm merkezi alev aldı

İstanbul Zeytinburnu’nda geri dönüşüm merkezinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik yoğun çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü

17.04.2020 - 06:57 | Güncelleme: ABONE OL
istanbulda yangın
AA

Zeytinburnu’nda geri dönüşüm merkezinde yangın çıktı.

Seyitnizam Mahallesi Gümüşsuyu Caddesi’nde bulunan kağıt atıklarının toplandığı özel bir firmaya ait geri dönüşüm merkezinde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri geri dönüşüm merkezinin kağıt atıkların sınıflandırılarak paketlendiği bölümünde çıkan yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

AA'nın haberine göre; yangın ile ilgili polis ve belediye zabıta ekipleri soruşturma başlattı.

 

 

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