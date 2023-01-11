Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Sıcak gelişme! Son dakika: Zerin Kılınç'ın şüpheli ölümünde 7 ay sonra tekrar gözaltı! - Güncel haberler

Eskişehir'de 7 ay önce pencereden düşen kadının ölümüne ilişkin şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir'de 7 ay önce pencereden atlayıp yaşamına son verdiği iddia edilen 36 yaşındaki Zerin Kılınç'ın şüpheli ölümünde sıcak bir gelişme yaşandı. Soruşturmada bir şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı

Giriş: 11.01.2023 - 17:17 | Güncelleme: ABONE OL
Sıcak gelişme! Son dakika: Zerin Kılınç'ın şüpheli ölümünde 7 ay sonra tekrar gözaltı! - Güncel haberler
Zerin Kılınç'ın şüpheli ölümünde 7 ay sonra tekrar gözaltı!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Eskişehir'de yaklaşık 7 ay önce apartmanın ikinci katından düşen kadının ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Zerin Kılınç'ın (36) geçen yıl haziran ayında yüksekten düşme sonucu şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma dosyasında bir cumhuriyet başsavcı vekili ve bir cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bildirildi.

Şüpheli Y.S'nin gözaltına alındığı duyurulan açıklamada, bu kişinin ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde, 21 Haziran 2022 akşamı apartmanın ikinci kat penceresinden düşen bir çocuk annesi Zerin Kılınç, kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Kentteki bir giyim mağazasında satış görevlisi olan Kılınç'ın ölümüyle ilgili erkek arkadaşı Y.S, polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Kadının ailesinin başvurusu üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Fotoğraf: DHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Çorum'da özel güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı
Çorum'da özel güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı
Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Kaz Dağları'nda söndürülen yangından dönen arazöz devrildi
Kaz Dağları'nda söndürülen yangından dönen arazöz devrildi
Arsa kavgası kanlı bitti: Hamile yengesini ve arkadaşını öldürdü
Arsa kavgası kanlı bitti: Hamile yengesini ve arkadaşını öldürdü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.