2019-2020 eğitim-öğretim yılı bugün başladı. Ancak bazı çocuklar her ne kadar eğitim-öğretim zorunlu da olsa ailesine bakmak için okula gidemiyor. Bunlardan birisi de Suriye’de devam eden iç savaştan 2011 yılında kaçıp annesi, babası ve 5 kardeşiyle birlikte Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi’ne gelen 14 yaşındaki İbrahim Mahmut.

AİLE BÜTÇESİNE KATKI SAĞLIYOR

İHA'da yer alan habere göre İbrahim, ailesinin geçimini ve okuyan kardeşlerinin okul masrafını karton toplayarak sağlıyor. 4 kız kardeşi olan İbrahim, kendisinden 3 yaş küçük olan erkek kardeşi Ahmet ile birlikte kentin sokaklarında karton toplayarak aile bütçesine destek oluyor.

"BEN DE OKUMAK İSTİYORUM"

Okumak istediğini ve devletin kendisine yardım eli uzatmasını bekleyen İbrahim Mahmut, “Çok iyi Türkçe bilmiyorum. 1 yıl okula gittim ama daha sonra bıraktım” dedi. Bu sene 4. sınıfa geçen ve tatillerde abisiyle birlikte karton toplayan Ahmet Mahmut (11) ise, “Çalışacağız, ekmek parası. Ben okula gidiyorum. Babam elini kırdı. Bir iki hafta çalışmayacak. İbrahim okula gitmesin. İbrahim de ben de aileye bakıyorum” diye konuştu.