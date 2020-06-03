Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Yüksek Seçim Kurulu (YSK),Mart ayında aldığı kararla siyasi partilerin kurultay, il ve ilçe kongrelerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süre ertelenmesine karar vermişti.

Normalleşme sürecinin başlamasının ardından bazı siyasi partiler il ve ilçe kongreleri gerçekleştirmek için YSK’ya başvurdu.

Muharrem Akkaya Başkanlığında toplanan YSK, siyasi partilerin talebi üzerine erteleme kararını kaldırdı. Bu kararla birlikte bugünden itibaren siyasi partilerin, kurultay, il ve ilçe kongrelerini yapmalarının önünde herhangi bir engel kalmadı.