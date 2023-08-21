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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

        Son dakika haberi Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

        Yozgat Sorgun'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole uçtu! Korkunç kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 02:00
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        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: 11 ölü, 16 yaralı
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        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole uçması sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

        Sivas'tan İstanbul'a seyreden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Mükremin Kavşağı yakınında kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

        ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

        İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 11 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı.

        "MAALESEF ELİM BİR KAZAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

        AA'nın haberine göre; Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kaza yerinde yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

        "Maalesef elim bir kazayla karşı karşıyayız. İlk verilen bilgilere göre Sivas'tan İstanbul'a gitmekte olan bir firmaya ait otobüsümüz geldiği ters istikametten yolun karşı şeridine geçerek şarampole yuvarlanmış. Maalesef hayatını kaybeden, yaralanan arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımız olayın ilk anından itibaren burada bizimle beraber. Emniyetimiz, jandarmamız, AFAD'ımız, Kaymakamımız tüm birimlerimizle burada. Hayatını kaybeden ve ölen vatandaşlarımızı olay yerinden çıkarmış durumdayız. Yaralılarımızı, Yozgat ve Sorgun'daki hastanelerimize sevk etmiş vaziyetteyiz. Yine dikkatsizlikten kaynaklanan kaza olduğunu düşünüyoruz. Peşi sıra yapılan incelemelerde durum netleşecektir."

        #Son dakika haberler
        #Yozgat
        #sorgun
        #haberler
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