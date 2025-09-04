Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem YOUTUBE ERİŞİM SORUNU SON DURUM 4 EYLÜL 2025: YouTube düzeldi mi, erişim sorunu çözüldü mü, son durum nedir?

        YouTube erişim sorunu son durum 4 Eylül 2025: YouTube düzeldi mi, sorun çözüldü mü, son durum nedir?

        "YouTube çöktü mü?" sorusu gündemde en çok araştırılan konular arasında zirveye yerleşti. Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google çöktü. Kullanıcılar, 4 Eylül 2025 Perşembe günü sabah saatlerinde Google'ın servislerinden YouTube'a da erişemediklerini belirtti. Konuyla ilgili araştırmalar sürerken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Peki, YouTube düzeldi mi, sorun çözüldü mü, son durum nedir? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 10:41 Güncelleme: 04.09.2025 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          "YouTube çöktü mü?" sorusu, platforma erişemeyen kişiler tarafından yanıt aramaya başladı. Dünya devi Google çöktü. Binlerce kullanıcı, Google’ın hizmetlerinden YouTube’a da giriş yapamadıklarını belirten paylaşımlarda bulundu. 4 Eylül Perşembe günü sabah saatlerinde yaşanan sorunla ilgili olarak gözler resmi açıklamalara çevrildi. Peki, YouTube düzeldi mi, erişim sorunu çözüldü mü, son durum nedir? 4 Eylül 2025 YouTube erişim sorunu ile ilgili tüm gelişmeler…

        • 2

          YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

          Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google çöktü. Google’ın Gmail, Google Drive, Google Maps, Google Play ve YouTube dahil olmak üzere birçok hizmetlerinde kesinti yaşandı.

          Kullanıcılar, e-posta gönderip alamamaktan, dosya yükleyememekten ve uygulama mağazasına erişememekten şikayetçi oldu. Kesintinin etkisi, bireysel kullanıcılardan işletmelere ve eğitim kurumlarına kadar geniş bir kitleyi etkiledi.

        • 3

          ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

          Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X hesabından yaptığı açıklamada Google, Android ve bağlı servislerinde Türkiye ve Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşandığını ifade etti.

          Sayan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

          "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz Google’dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Bu sebeple 5G’nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık. Şu anda %60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız."

        • 4

          KULLANICILAR TEPKİ GÖSTERDİ

          Kesinti, Türkiye saatiyle sabah saatlerinde başladı ve kısa sürede sosyal medyada yankı buldu. Downdetector’a göre, dünya genelinde binlerce kullanıcı Gmail ve Google Drive’a erişimde sorun yaşadığını bildirdi.

          Özellikle iş süreçleri ve eğitim faaliyetleri için Google hizmetlerine bağımlı olan kullanıcılar, kesintiden ciddi şekilde etkilendi. Sosyal medyada, kullanıcılar hayal kırıklıklarını ve alternatif çözümler arayışlarını paylaşırken, bazıları mizahi paylaşımlarla durumu hafifletmeye çalıştı.

        • 5

          UZAKTAN ÇALIŞMA VE EĞİTİM ALANLARI ETKİLENDİ

          Google hizmetlerinin kesintisi, özellikle uzaktan çalışma ve eğitimde büyük aksamalara yol açtı. Google Meet ve Google Classroom gibi platformlara erişemeyen kullanıcılar, toplantı ve derslerini ertelemek zorunda kaldı. İşletmeler, Google Drive’daki dosyalara erişim sağlayamayınca iş akışlarında kesintiler yaşadı. Uzmanlar, bu tür kesintilerin, büyük teknoloji şirketlerinin altyapısına olan bağımlılığın risklerini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtiyor.

        • 6

          GOOGLE'DAN GEÇİCİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

          Google, kesintinin çözümü için çalışmalara devam ederken, kullanıcılara tarayıcı önbelleğini temizleme, farklı bir tarayıcı kullanma veya mobil veri yerine Wi-Fi bağlantısı deneme gibi geçici çözümler önerdi.

          Ayrıca, kullanıcıların önemli dosyalarını yerel bir sürücüye yedeklemeleri ve alternatif e-posta veya bulut servislerini değerlendirmeleri tavsiye ediliyor. Kesintinin ne kadar süreceği belirsizliğini korurken, Google’ın geçmişte benzer sorunları birkaç saat içinde çözdüğü biliniyor.

        • 7

          YOUTUBE NEDEN AÇILMIYOR, NE ZAMAN DÜZELECEK, SON DURUM NEDİR?

          Google, resmi kanallar üzerinden sorunun farkında olduklarını ve çözüm için çalıştıklarını duyurmuştu.

          Yaşanan yaklaşık 1 saatlik erişim probleminin ardından sorun çözüldü. Kullanıcılar Google'ın sistemlerine erişim sağlamaya başladı.

          Sorunun neden kaynaklandığına dair Google Türkiye yetkililerinden bir açıklama gelmedi.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dünyaca ünlü arama motoru Google çöktü!
        Dünyaca ünlü arama motoru Google çöktü!
        İstanbul Cumhuriyet Savcısı saldırıda hayatını kaybetti
        İstanbul Cumhuriyet Savcısı saldırıda hayatını kaybetti
        Kızı Su Dilem'i boğmuştu! Caninin cezası belli oldu!
        Kızı Su Dilem'i boğmuştu! Caninin cezası belli oldu!
        Sonu Dünya Kupası olsun!
        Sonu Dünya Kupası olsun!
        İstanbul’da servis ücretlerine yüzde 50 zam talebi
        İstanbul’da servis ücretlerine yüzde 50 zam talebi
        Xi ve Putin'den dikkat çeken diyalog
        Xi ve Putin'den dikkat çeken diyalog
        Beynimiz neden hâlâ sallanıyor?
        Beynimiz neden hâlâ sallanıyor?
        Çocuk suçluluğunda alarm! Düzenleme geliyor
        Çocuk suçluluğunda alarm! Düzenleme geliyor
        Kırtasiyelerde fahiş fiyat denetimi
        Kırtasiyelerde fahiş fiyat denetimi
        Görenlerin kanı dondu! Baba kızını vurdu!
        Görenlerin kanı dondu! Baba kızını vurdu!
        ABD'de haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşıldı
        ABD'de haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşıldı
        Hande Erçel'e gönderme II
        Hande Erçel'e gönderme II
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Halit Yukay'ın cansız bedeni çıkarıldı
        Halit Yukay'ın cansız bedeni çıkarıldı
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak uyarısı
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak uyarısı
        Sırpları devirdik, 5'te 5 yaptık!
        Sırpları devirdik, 5'te 5 yaptık!
        Eylül ayında gökyüzünde oluşacak büyüleyici olaylar!
        Eylül ayında gökyüzünde oluşacak büyüleyici olaylar!
        Daha az, daha sakin, daha mutlu
        Daha az, daha sakin, daha mutlu
        Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
        Trump'tan Putin-Zelenskiy görüşmesine ilişkin açıklama
        Trump'tan Putin-Zelenskiy görüşmesine ilişkin açıklama
        Habertürk Anasayfa