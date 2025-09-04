YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google çöktü. Google’ın Gmail, Google Drive, Google Maps, Google Play ve YouTube dahil olmak üzere birçok hizmetlerinde kesinti yaşandı.

Kullanıcılar, e-posta gönderip alamamaktan, dosya yükleyememekten ve uygulama mağazasına erişememekten şikayetçi oldu. Kesintinin etkisi, bireysel kullanıcılardan işletmelere ve eğitim kurumlarına kadar geniş bir kitleyi etkiledi.