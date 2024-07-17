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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Yol kenarındaki EYP imha edildi! | Son dakika haberleri

        Yol kenarına tuzaklanmış 80 kilo EYP imha edildi!

        Diyarbakır'da yol kenarına tuzaklanmış 80 kilo el yapımı patlayıcı (EYP), jandarma tarafından bulunup imha edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 16:17 Güncelleme: 17.07.2024 - 16:19
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        Yol kenarındaki EYP imha edildi!
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        Diyarbakır'ın Hani ilçesinde yol kenarına tuzaklanmış amonyum nitrat ve şeker karışımlı 80 kilo el yapımı patlayıcı (EYP), jandarma tarafından bulunup, imha edildi.

        DHA'nın haberine göre Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından 16 Temmuz’da Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal Operasyonu düzenlendi.

        İMHA EDİLDİ

        Operasyonda Hani ilçesi kırsal Topçular Mahallesi yakınında asfalt yol kenarında Lice Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ve Hani İlçe Jandarma Komutanlığı METİ timleri tarafından kokuya duyarlı köpek ‘Cebir’ ile yapılan aramalarda, EYP tespit edildi.

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        Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT), bölgede önlem alındıktan sonra amonyum nitrat ve şeker karışımlı 80 kilo EYP’yi imha etti.

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        #son dakika
        #Diyarbakır
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