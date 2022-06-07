İstanbul'da lüks araçlardan "Jammerlı" hırsızlık!

İstanbul'da Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde Konaklar Mahallesi'nde bir cadde üzerinde devriye görevini yaptıkları sırada karşılarından gelen kişiden şüphelenerek durdurup arama yaparak Genel Bilgi Tarama'sını (GBT) sorgulattı.
İKİ CEP TELEFONU İNCELEMEYE ALINDI
İHA'da yer alan habere göre Eyüp Y. isimli bir kimlik veren kişinin sorgusunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Polis ekipleri şahsın hareketlerinden şüphelenerek, aracını nereye park ettiğini sordu. Polis ekipleri Eyüp Y. isimli kimlik bilgileri olan kişiyle 34 DLZ 469 plakalı otomobilin yanına giderek arama yaptı. Aramalar sırasında aracın içerisinde iki adet cep telefonu ele geçirilerek incelemeye alındı.
ŞÜPHELİ ARAÇLA KAÇTI
Polis ekipleri araç içerisinde arama yaptığı sırada zanlı, otomobili çalıştırıp kaçmak istedi. Aracın içerisinde bulunan polis, şahsı durdurmak uzun süre uğraştı. Şüpheli şahıs, araç hareket halindeyken yaşanan boğuşma sırasında polisin düşmesini fırsat bilerek Gültepe Mahallesi istikametine doğru kaçtı. Polis ekipleri aracın lastiğine ateş ederek patlatmasına rağmen, şüpheli kaçarak izin kaybettirdi.
SAHTE KİMLİK KULLANAN ZANLI YAKALANDI
Araçtaki cep telefonlarından yola çıkan Beşiktaş polisi, hatların Selçuk Ü. isimli bir kişiye ait olduğunu belirledi. Selçuk Ü. isimli kişi, polis ekiplerine telefonlarının çalındığını söylemesi üzerine, ekipler araştırmalarını genişletti. Yapılan incelemelerde Eyüp Y., isimli sahte kimlik kullanan kişinin Ümit A. (42) isimli emniyette kaydı bulunan kişi olduğu tespit edildi. Zanlının ikameti olan Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi. Baskın sonucu Ümit A. ve kayınbiraderi Doğan O. (50) gözaltına alındı.
JAMMER KULLANARAK HIRSIZLIK
Gözaltına alınan Ümit A.’nın jammer (sinyal kesici) kullanarak otomobil çaldıkları belirlendi. Araç sahiplerinin kapıları kilitleyeceği sırada jammer’ı devreye sokan zanlıların, kapı kilitlenmeyince aracı çalıp kaçtıkları ve bazı araçlardan ise çok sayıda hırsızlık yaptıkları belirlendi. Jammerlı hırsızlık anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. Şüpheli Ümit A.’nın üzerinde polis ekipleri, bir miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Yapılan GBT sorgusunda ise 16 farklı suçtan firar olduğu, 20 adet suç kaydının bulunduğu öğrenildi.
TEKNE FACİASININ FAİLİ ÇIKTI
Öte yandan gözaltına alınan Doğan O. isimli kişinin ise toplamda 6 adet otomobil hırsızlığı suçlarından firarının yanı sıra, 2014 yılında Beykoz Riva açıklarında yaşanan ve 24 kişinin hayatını kaybettiği 6 kişinin ise kayıp olduğu tekne faciasının faili olduğu ve firar ettiği tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jammerle otomobilde hırsızlık taktiği ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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