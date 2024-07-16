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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA: YKS birincileri açıklandı! 2024 YKS birincileri kim oldu, hangi ilden ve hangi okuldan çıktı?

        YKS birincileri açıklandı! YKS birincileri kim oldu, hangi il ve okuldan çıktı?

        3 milyondan fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleşen YKS sınav sonuçları açıklandı ve sınavın birincileri de belli oldu. Bu sene 5 ilden YKS birincisi çıktı. İşte, 2024 YKS birincileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2024 - 09:03 Güncelleme: 16.07.2024 - 09:03
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        • 1

          Milyonlarca öğrencinin katıldığı YKS sınav sonuçları açıklandı ve beraberinde sınavın 'en'leri de belli oldu. ÖSYM; TYT, AYT, YDT sınav birincilerini açıkladı. İşte, 2024 YKS birincileri...

        • 2

          Temel Yeterlilik Testi (TYT) Birincisi;

          Süleyman Mete GENÇ / Özel Mersin Elit Koleji Fen Lisesi / Mersin

        • 3

          Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Birincileri;

          Eşit ağırlık; Berra KURUŞ / Galatasaray Lisesi / İstanbul

          Sayısal; Arda TAŞDEMİR / Cemil Meriç Fen Lisesi / Elazığ

          Sözel; Fatih Emre DÜZCAN / Özel Rize Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi / Rize

        • 4

          Yabancı Dil Testi (YDT) Birincileri;

          Almanca; Sevgi KIRMIZIBEKMEZ / Kabataş Erkek Lisesi / İstanbul

          Arapça; Yusuf Salih ORHAN / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi / İstanbul

          Fransızca; Yunus Emre AYDOĞAN / Çapa Fen Lisesi / İstanbul

          İngilizce; Mehmet Alp GÜNEŞ / İstanbul Atatürk Fen Lisesi / İstanbul

          Rusça; Safiye YAŞAR / Ayrancı Anadolu Lisesi / Ankara

        • 5

          YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024

          YKS sonuçları açıklandı. Aşağıdaki linkten sınav sonuç ekranına ulaşabilirsiniz.

          YKS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

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