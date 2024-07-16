YKS birincileri açıklandı! YKS birincileri kim oldu, hangi il ve okuldan çıktı?
3 milyondan fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleşen YKS sınav sonuçları açıklandı ve sınavın birincileri de belli oldu. Bu sene 5 ilden YKS birincisi çıktı. İşte, 2024 YKS birincileri...
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Milyonlarca öğrencinin katıldığı YKS sınav sonuçları açıklandı ve beraberinde sınavın 'en'leri de belli oldu. ÖSYM; TYT, AYT, YDT sınav birincilerini açıkladı. İşte, 2024 YKS birincileri...
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Temel Yeterlilik Testi (TYT) Birincisi;
Süleyman Mete GENÇ / Özel Mersin Elit Koleji Fen Lisesi / Mersin
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Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Birincileri;
Eşit ağırlık; Berra KURUŞ / Galatasaray Lisesi / İstanbul
Sayısal; Arda TAŞDEMİR / Cemil Meriç Fen Lisesi / Elazığ
Sözel; Fatih Emre DÜZCAN / Özel Rize Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi / Rize
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Yabancı Dil Testi (YDT) Birincileri;
Almanca; Sevgi KIRMIZIBEKMEZ / Kabataş Erkek Lisesi / İstanbul
Arapça; Yusuf Salih ORHAN / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi / İstanbul
Fransızca; Yunus Emre AYDOĞAN / Çapa Fen Lisesi / İstanbul
İngilizce; Mehmet Alp GÜNEŞ / İstanbul Atatürk Fen Lisesi / İstanbul
Rusça; Safiye YAŞAR / Ayrancı Anadolu Lisesi / Ankara
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YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024
YKS sonuçları açıklandı. Aşağıdaki linkten sınav sonuç ekranına ulaşabilirsiniz.