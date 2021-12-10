Yine kripto vurgunu iddiası! Adliyeye koştular!

Avukatlarıyla Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelen 11 kişi, hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.
AA'da yer alan habere göre dilekçede, şüphelilerin "bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık", "nitelikli dolandırıcılık" ve "yatırım tavsiyesi verme" suçlarından cezalandırılmaları istendi.
"KALAN PARALARIMIZI ÇEKMEMİZE İZİN VERMEDİLER"
Mağdurların Smart Trade Coin sistemini araştırdıktan sonra verilen reklamları inceleyerek üye oldukları anlatılan dilekçede, sistemin yatırılan kripto paraların otomatik alış-satış yapan robot ve bot yazılımı olan gold paketine üye olan mağdurların her birinin yaklaşık 150 bin dolarının sistem üzerinden zarar ettiği gösterilerek dolandırıldığı aktarıldı. Dilekçede, şunlar kaydedildi:
"Paralar 1 hafta içerisinde çekilirken bu süre zarfında bizlere herhangi bir işlem yaptırılmamış olup kalan paralarımızı çekmemize izin dahi verilmemiştir. Ayrıca bu süre zarfında bizlerle iletişimi asla koparmadan sistemin düzeleceği ve zararların karşılanacağı hususunda şüpheliler umut vererek bizleri dolandırmışlardır. Smart Trade Coin sahipleri ile birlikte çalışma yürüten şüpheliler her defasında bizlere farklı farklı yönlendirmeler yapmışlardır. Yaptıkları yönlendirmelerin tamamında ise bizlerin zarara girmesine sebebiyet vermişlerdir."
"TAŞINIR VE TANIŞMAZLARINI YAKINLARININ ÜZERİNE ALDIRDILAR"
Milyarlık vurgun iddiasıyla ilgili şikayette, yapılan araştırmada şüphelilerin Mega benzer sistemle işleyen 4 ayrı şirkette çalışarak mağduriyetlere sebep olduklarını ortaya çıkardıklarına yer verildi. Ayrıca, şüphelilerin elde ettikleri kazançlar karşılığında taşınır ve taşınmaz malları akrabalarının üzerine aldırdıkları da belirtildi.
HESAPLARIN BLOKE EDİLMESİ İSTENDİ
Bu kişilerin mal varlıklarının üzerinde tedbir kararı konularak mal kaçırmanın engellenmesi, elden çıkarılan taşınır ve taşınmaz malların incelenmesi talep edilen dilekçede, ayrıca şüphelilerin kripto borsa hesaplarının incelenmesi ve bu hesapların da bloke edilmesi istendi.
İDDİALARIN ARDINDAN THODEX GÜNDEME GELDİ
Türkiye geçtiğimiz aylarda Thodex vurgunu ile sarsılmıştı. 21 Nisan 2021'de yapılan sistemde beş günlük kapama açıklamasının ardından şirketin sahibi olan Faruk Fatih Özer'in de içinde bulunduğu yöneticilerin sosyal medya hesaplarını kapatması üzerine bazı kullanıcılar vurgun yapıldığı şüphesiyle suç duyurusunda bulundu. 23 Nisan 2021'de Arnavutluk'a kaçtığı tespit edilen şirketin sahibi Özer için Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı. Arnavutluk'ta kaldığı otele yapılan baskın sonucunda Özer'in otelden ayrıldığı tespit edildi. Kendisini arama çalışmaları devam ediyor.
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