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        Haberler Dünya Ortadoğu Yılmaz: Netanyahu üzerindeki baskıyı artırılmalı | Dış Haberler

        Yılmaz: Netanyahu üzerindeki baskıyı artırılmalı

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Uluslararası kurumlar ve tüm sorumlu devletler Netanyahu yönetimi üzerindeki baskıyı artırmalı ve yaşanan insani trajediyi sonlandırmalıdır. İnsani yardımlar kesintisiz ve yeterli düzeyde sağlanmalıdır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2025 - 18:41 Güncelleme: 27.07.2025 - 19:01
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        Yılmaz: Netanyahu üzerindeki baskıyı artırılmalı
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, X hesabından Gazze'deki durum ile ilgili değerlendirmelerde bulundu:

        Çocukları ve kadınları açlığa mahkum eden Netanyahu yönetimi, yardımları engelleyerek soykırım, etnik temizlik ve işgal politikalarını acımasızca sürdürüyor. Uluslararası hukuku, insani tüm değerleri ayaklar altına alan bu yaklaşım sözün bittiği yerdir. Böyle bir vahşetin yaşanabildiği bir dünyada hiç kimse geleceğe umutla bakamaz.

        Bu tabloya rağmen İsrail’e destek veren tüm aktörler tarihin karanlık sayfalarında yer alacak, bu insanlık suçunun ortağı olacaklardır. Uluslarası kurumlar ve tüm sorumlu devletler Netanyahu yönetimi üzerindeki baskıyı artırmalı ve yaşanan insani trajediyi sonlandırmalıdır. İsrail yönetiminin son derece kısa süreli ve göstermelik adımları kamuoyu baskısını hafifletmeye ve katliamlarını sürdürmeye yönelik göz boyamadan ibarettir. İnsani yardımlar kesintisiz ve yeterli düzeyde sağlanmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti olarak tüm imkanlarımızla mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz.

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