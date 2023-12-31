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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Yılın son gününde beklenen hava durumu açıklandı!

        Yılın son gününde beklenen hava durumu açıklandı!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü yılın son gününde beklenen hava durumunu açıkladı. Yapılan değerlendirmelere göre bugün hiçbir bölgede yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar da mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2023 - 09:42 Güncelleme: 31.12.2023 - 09:42
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        Yılın son gününde beklenen hava durumu açıklandı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege kıyılarının hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

        SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

        Sıcaklıklarda da önemli bir değişiklik beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Bulutlu 15°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 10°

        İzmir

        Yağmurlu 18°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 19°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 14°

        Bursa

        Bulutlu 13°

        Adana

        Parçalı bulutlu 18°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 10°

        Gaziantep

        Parçalı bulutlu 13°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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