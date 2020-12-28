Yılın hekimi koronavirüse yenildi

İHA

Geçen yıl yılın hekimi seçilen Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Radyoloji Uzmanı Doktor Yavuz Durmuş, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Radyoloji Uzmanı Doktor Yavuz Durmuş, yakalandığı koronavirüs sebebiyle 50 gündür aynı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu. Durmuş 30 gündür de yapay akciğer cihazına bağlı olarak yaşıyordu. Ancak mesai arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

KENDİ KURDUĞU SERVİSTE İSMİNİN YAŞATILMASINI İSTEDİLER

Evli ve 2 çocuk babası Yavuz Durmuş'un cenazesi için hastanede tören yapılacağı öğrenildi. Yavuz'un aynı hastanedeki mesai arkadaşları, kendi kurmuş olduğu Girişimsel Radyoloji Ünitesi ve İnme Merkezi'ne isminin verilerek anısının yaşatılmasını istedi.

Yılın hekimi ödülünü bakan Koca'nın elinden aldı.

BELGESİNİ BAKAN FAHRETTİN KOCA VERMİŞTİ

Koronavirüsten hayatını kaybeden Radyoloji Uzmanı Yavuz Durmuş, geçen yıl 14 Mart Tıp Bayramı'nda, yılın en iyi hekimi seçilmişti. Durmuş, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Girişimsel Radyoloji ve İnme Merkezi kurulmasında büyük rol oynamış gösterdiği üstün başarı sayesinde yılın hekimi seçilmişti. Durmuş'a teşekkür belgesini de törende Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vermişti.

Dr. YAVUZ DURMUŞ KİMDİR?

1995 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Dr. Yavuz Durmuş, aynı yıl dil eğitimi için Amerika'ya gitti. 1997 yılında Lüleburgaz SSK Hastanesi'nde pratisyen hekim olarak göreve başladı. 2005 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Radyoloji asistanı olarak görev yaptı. 2011 yılında Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde göreve başladı ve girişimsel radyoloji alanında hizmet verdi.

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