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        Haberler Gündem Trafik Son dakika: Yılbaşından bu yana 2 milyon 126 bin 384 hız cezası

        Yılbaşından bu yana 2 milyon 126 bin 384 hız cezası

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "1 Ocak-24 Nisan 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerimizce; hız ihlali ile ilgili toplam 2 milyon 126 bin 384 adet işlem yapıldı. Ayrıca Elektronik Denetleme Sistemlerinden (EDS) toplam 1 milyon 992 bin 787 adet işlem yapıldı" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 10:47 Güncelleme: 27.04.2025 - 10:47
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        Yılbaşından bu yana 2 milyon 126 bin 384 hız cezası
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak-24 Nisan tarihlerinde trafik ekiplerince hız ihlaliyle ilgili 2 milyon 126 bin 384 işlemin yapıldığını bildirdi.

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aşırı hızın trafik kazalarına yol açan nedenler arasında ilk sırada yer aldığına dikkati çekti.

        Trafik ekiplerince 1 Ocak-24 Nisan tarihlerinde hız ihlali ile ilgili 2 milyon 126 bin 384 işlem yapıldığını aktaran Yerlikaya, ayrıca Elektronik Denetleme Sistemleri'nden 1 milyon 992 bin 787 işlem uygulandığını vurguladı.

        Araç kullanırken hız sınırlarını aşmanın tehlikelerine işaret eden Yerlikaya, "Unutmayalım, hız kazandırmaz, hayatımızdan çalar. Önceliğimiz hız değil, güvenlik olsun." ifadelerini kullandı.

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        TRAFİK DENETİMLERİ

        Bakan Yerlikaya, 17-24 Nisan'da gerçekleştirilen trafik denetimlerine ilişkin verileri de paylaştı.

        Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 3 milyon 641 bin 525 aracın denetlendiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 52 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 162 bin 64, periyodik muayenesi yaptırılmamış 29 bin 68, emniyet kemeri kullanmayan 26 bin 672, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 773 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 879 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 524 bin 100 araca/sürücüye işlem yapıldı."

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