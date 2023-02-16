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Son dakika haberi Yıkılan binanın müteahhidi tekneyle kaçarken yakalandı!

Kahramanmaraş'ta yıkılan binalarla ilgili soruşturmada hakkında yakalama kararı çıkarılan bir müteahhit, Marmaris açıklarında tekneyle yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı. Adana'da da deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

Giriş: 16.02.2023 - 09:46 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Kahramanmaraş'ta yıkılan yıkılan binanın müteahhidi tekneyle kaçmak isterken yakalandı!
Yıkılan binanın müteahhidi tekneyle kaçmak isterken yakalandı!
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Kahramanmaraş'ta yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan müteahhit, tekneyle yurt dışına çıkmaya çalışırken Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğünce, Kahramanmaraş bölgesinde müteahhitlik yapan ve hakkında Kahramanmaraş 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama emri verilen Mesut Başkır'ın, deniz yoluyla ülke dışına kaçma girişiminde bulunabileceğinin bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Dalyan, Ekincik, Marmaris açıkları ve Yeşilova Körfezi'ni kontrol eden ekipler, gece saatlerinde Marmaris'in Alaburun mevkisinin batısında bir yelkenli tekne tespit ederek durdurdu.

Katamaran tipi teknede yapılan kontrollerde hakkında "taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma" suçundan yakalama kararı olan Mesut Başkır gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen şüpheli, işlemlerinin ardından Kahramanmaraş'a gönderildi.

ADANA'DA DA 5 TUTUKLAMA

Adana'da deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentteki 11 binanın Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 14 Şubat'ta yakalanan 15 zanlıdan 5'inin savcılıktaki sorguları tamamlandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler E.N.S, A.Ş, H.Z.Y, H.A. ve Ö.F.G, tutuklandı.

Soruşturma çerçevesinde yakalanan diğer 10 zanlının işlemleri ise sürüyor.

Kentte inşa edilen Mete, Sami Bey, Ekim, Alpargün, Belük, Sinem, Tutar Yapı, Zeray, İhsan Bayram, Özgür ve Kubilay apartmanlarının depremlerde yıkılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında aralarında inşaat mühendisi, müteahhit, statikten sorumlu fenni mesul ve kooperatif yöneticilerinin de olduğu 15 şüpheli, 14 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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