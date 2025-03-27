İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı basın açıklamasında protesto gösterileriyle ilgili şunları söyledi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonrası, ana muhalefet liderinin yaptığı sokak çağrısı üzerine, ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden bir süreç yaşandı. Bu süreçte; sokak siyaseti meşrulaştırılmak istendi; milletimizin kardeşliğine pusu kuruldu. Polislerimize taşlarla, sopalarla, asitlerle, baltalarla, molotoflarla saldırıldı.

Milli, manevi ve aile değerlerimiz ayaklar altına alındı. Camilerimize, kabristanlarımıza hürmetsizlik edildi. Sokağa çıkmakla kimse temize çıkamaz. Adaleti susturmaya çalışmak kimseye fayda sağlamaz. Hiçbir sokak kışkırtması gerçeklerin üstünü örtemez. Demokrasi nefret söyleminin kalkanı değildir. Bizim demokrasi anlayışımız millet iradesine dayanır.

Sokak yürüyüşü evet anayasal bir haktır. Anayasamızın 34. maddesidir: 'Herkes silahlı ve saldırısız gösteri hakkına sahiptir' der. Nitekim, 2024 yılında Bakanlığımıza, toplantı ve gösteri yürüyüşü için 903 başvuru yapıldı. Bunların 863’üne izin verildi. O taşlar, bıçaklar, asitler, molotoflar nedir. Bakanlık olarak bize yapılan başvuranların yüzde 96'sına izin verdik.

Son yapılan eylemlerin özgürlükle açıklanacak bir yanı var mı? Pervasızca sokak çağrıları yapanlar, bu görüntüleri görünce ne düşündüler? Boykot çağrısı yapmakla, yerli ve milli markalarımızı, çalışanlarını zor durumda bırakmakla amaçlanan nedir? Hele yabancı kanallara çıkıp, Türkiye’yi şikayet etmek? Necip Fazıl diyor ya: Sokak lambası gibi olma, kime yandığın belli olsun.

Bu son eylemler sonrası 1879 kişi gözaltına alındı ve 260 kişi tutuklandı, 468 kişi için adli kontrol kararı, 489 kişi serbest bırakıldı. 622'sinin ise işlemleri devam ediyor.

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12 farklı terör örgütünden şüpheliler var. 150 polisimiz eylemlerde yaralandı. Polisler bu milletin evladı değil mi? Valilerimizi ve emniyet müdürlerimizi kutluyorum. Tüm provokasyonlara rağmen sabırla görevini ifa eden tüm polislerimizle iftihar ediyorum.

Artık mübarek Ramazan-ı Şerif’imizin sonuna geldik. Evlerimizde, Ramazan Bayramımızın heyecanı var. Ancak bayram sevincimizin acıya dönüşmemesi, yuvalarımıza ateş düşmemesi en büyük duamız.

Bununla birlikte; Ramazan Bayramı tatili tedbirleri kapsamında, 8 Nisan'a kadar 47 bin 749'u polis, 21 bin 262’si jandarma olmak üzere 69 bin 11 personelin görev yapacak.