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        Haberler Dünya Ortadoğu Yemen'den İsrail'e füze fırlatıldı | Dış Haberler

        Yemen'den İsrail'e füze fırlatıldı

        İsrail Ordusu: Yemen'den fırlatılan bir füze sonrasında İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 13.04.2025 - 18:45 Güncelleme: 13.04.2025 - 19:03
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        Yemen'den İsrail'e füze fırlatıldı
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        İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan ve İsrail'in birçok bölgesinde hava saldırısı sirenlerinin çalmasına neden olan füzeleri önlemeye çalıştığını açıkladı.

        Önlemenin başarılı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. Ordu, Yemen'den iki füzenin fırlatıldığını ve konuyla ilgili incelemenin sürdüğünü belirtti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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