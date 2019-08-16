16 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ülkenin güneyindeki Aden'e bağlı et-Tuvahi kentinde toplanan Konseyin yayımladığı açıklamada, "Güney'deki halkın hedefi bağımsız federal güney devletini yeniden elde etmek olup bu kesin tercihten geri dönüş yoktur" ifadeleri yer aldı. Açıklamada, daha fazla erteleme ve uzatmanın, güneydeki halkın kimliğine ilişkin olumlu bir yaklaşım sergilenmemesinin bölgede ve dünyada daha büyük tehlike ve çözülemez sorunlar yaratacağı belirtildi.
ARAP KOALİSYONUNA VE SUUDİ ARABİSTAN'A TEŞEKKÜR
Ülkeyi bölen Güney Geçiş Konseyi'nin yaptığı açıklamada ayrıca Suudi Arabistan ve Arap koalisyon güçlerine son Aden krizine ilişkin gösterdikleri çaba ve gözetimi altında çekişen taraflara yapılan diyalog çağrılarından dolayı teşekkür edildi.
Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonunun yanında yer alındığı tekrar edilen açıklamada bölgede İran yayılmacılığı ve Husilere karşı direnişe devam edileceği yinelendi.
AA'nın haberine göre; açıklamada, Güney Geçiş Konseyi'nin Arap koalisyonu, Körfez İşbirliği Konseyi, Birleşmiş Milletler ya da Arap Birliği'nden herhangi birinin gözetiminde yürütülecek diyaloga katılım için hazır olduğu vurgulandı.
YEMEN'DE NE OLUYOR?
Yemen'de ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucu 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikamet eden Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi liderliğindeki meşru hükümet, BAE destekli Hizam Emni birliklerinin girişimini "darbe" olarak nitelendiriyor.
Güneydeki ayrılıkçı hareketin destekçisi BAE, aynı zamanda 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu içinde yer alıyor.
HUSİLERLE SAVAŞ SÜRERKEN GÜNEYDE AYRILIK SESLERİ YÜKSELİYOR
Yemen'de daha önce güneyde ve kuzeyde varlık gösteren iki devlet 1990'da birleşmişti.
Ülkede İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yıllardır çatışmalar sürerken güney bölgelerinde "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.
Güney Hareketi, yaşanan savaş durumu ve krizleri gerekçe göstererek Mayıs 2017'de Siyasi Geçiş Konseyi adı altında bir oluşum kurulduğunu duyurmuştu.
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