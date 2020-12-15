Yediemin vurgununda hırsızlar tanıdık çıktı!

DHA

İstanbul'un Pendik ilçesindeki yediemin otoparkındaki 47 aracı Bursa'ya götürüp, parçalayarak satan şüpheliler yakalandı. Hırsızlar yediemin otoparkının sahipleri ve işletmecileri çıktı.

Araçların TIR'lara yüklenerek Bursa'ya götürülme anları kameralara yansıdı. Öte yandan araçların parçalanarak sadece iskeletleri kaldığı görüntülendi.

Pendik'te bulunan Yediemin otoparkındaki araçların satışı üzerine ihbar alan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık ve Yankesicilik-Dolandırıcılık Büro Amirliği, yaptıkları ortak çalışma ile 5 şüpheli yakalandı.

İddiaya göre, uzun vadeli olarak çekilen araçları tespit eden şüpheliler, araçları TIR'lar ile Bursa'nın Yıldırım İlçesi'nde kendilerine ait olan otoparka indirdiler.

100 MİLYON LİRALIK VURGUN

47 aracın parçalarını sökerek satan ve yaklaşık 100 milyon TL değerinde kazanç elde ettiği belirtilen şüphelilerin yediemin otoparkı sahipleri ve işletmecileri olduğu belirlendi.

3 şüpheli adliyeye sevk edilerek tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis ekipleri, TIR şoförlerinin olayla bir alakası olmadığını, sadece taşıma işleminde aracı olduklarını tespit etti.