Yayla dönüşünde facia! 5 kişi hayatını kaybetti

Rize'nin Çayeli ilçesinde dereye uçan hafif ticari araçta sürücü Hayrullah (54), eşi İsmet (51), kızı Beyza Bilgin (22) ile komşusu Mehmet Özdemir'in (65) ölümünün ardından ağır yaralanan Mürvet Özdemir (54) de hayatını kaybetti.

Sürücü Hayrullah, eşi İsmet, kızı Beyza Bilgin ile Mehmet Özdemir hayatını kaybetti, Özdemir'in eşi Mürvet Özdemir de (54) ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mürvet Özdemir, bu sabah yaşamını yitirdi.