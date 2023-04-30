Yayla dönüşünde facia! 5 kişi hayatını kaybetti

Rize'nin Çayeli ilçesinde dereye uçan hafif ticari araçta sürücü Hayrullah (54), eşi İsmet (51), kızı Beyza Bilgin (22) ile komşusu Mehmet Özdemir'in (65) ölümünün ardından ağır yaralanan Mürvet Özdemir (54) de hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre ölü sayısı 5'e yükselirken, 2 ailenin ayı giren Eğzar Yaylası'ndaki eve gittikleri, kazanın dönüş yolunda yaşandığı ortaya çıktı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Buzlupınar köyü mevkisinde meydana geldi. Hayrullah Bilgin idaresindeki hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, istinat duvarını da aşarak dereye düştü.
Sürücü Hayrullah, eşi İsmet, kızı Beyza Bilgin ile Mehmet Özdemir hayatını kaybetti, Özdemir'in eşi Mürvet Özdemir de (54) ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mürvet Özdemir, bu sabah yaşamını yitirdi.