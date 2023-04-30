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Dereye uçan araçta ölü sayısı 5'e yükseldi! Ayı giren yayla evinden dönüyorlarmış

Rize'de, yaylada bulunan ve ayının girdiği evlerini kontrol ettikten sonra kente doğru dönüşe geçen 5 kişinin bulunduğu araç dereye uçtu. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti

Giriş: 30.04.2023 - 15:37 | Güncelleme: ABONE OL
Yayla dönüşünde facia! 5 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Yayla dönüşünde facia! 5 kişi hayatını kaybetti
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DHA

Rize'nin Çayeli ilçesinde dereye uçan hafif ticari araçta sürücü Hayrullah (54), eşi İsmet (51), kızı Beyza Bilgin (22) ile komşusu Mehmet Özdemir'in (65) ölümünün ardından ağır yaralanan Mürvet Özdemir (54) de hayatını kaybetti.

İsmet Bilgin
İsmet Bilgin

DHA'nın haberine göre ölü sayısı 5'e yükselirken, 2 ailenin ayı giren Eğzar Yaylası'ndaki eve gittikleri, kazanın dönüş yolunda yaşandığı ortaya çıktı.

Hayrullah Bilgin
Hayrullah Bilgin

Kaza, dün akşam saatlerinde Buzlupınar köyü mevkisinde meydana geldi. Hayrullah Bilgin idaresindeki hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, istinat duvarını da aşarak dereye düştü.

Beyza Bilgin
Beyza Bilgin

Sürücü Hayrullah, eşi İsmet, kızı Beyza Bilgin ile Mehmet Özdemir hayatını kaybetti, Özdemir'in eşi Mürvet Özdemir de (54) ağır yaralandı.

M&uuml;rvet &Ouml;zdemir
Mürvet Özdemir

Sağlık ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mürvet Özdemir, bu sabah yaşamını yitirdi.

Mehmet &Ouml;zdemir
Mehmet Özdemir

Haberi Hazırlayan : Kenan Butakın
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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