Süper Lig'de yayıncı kuruluş krizi resmen çözüldü. TFF Başkanı Nihat Özdemir ve beIN Sports yetkilileri, 2019-2020 yılı için geçerli olan sözleşmenin ek maddelerine imza attı.

Özdemir, imza töreni öncesi yaptığı açıklamada "Yayıncı kuruluş ile 2019-20 yılı için geçerli olan sözleşmemizin ek maddelerini imza altına alacağız ve memleketimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. 2 aylık süre içerisinde seri toplantılar yaptık. Stratejik ortak olarak kabul ettiğimiz beIN Sports ile giderek büyüyen bir çalışma yapmak istiyoruz. Bu anlaşmanın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

beIN CEO'su Yousef Al-Obaidly ise"Böyle bir ligi sadece burada değil, yurt dışında da yayınlayacağımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

NELER OLMUŞTU?

Kulüpler Birliği Vakfı'nın Maslak'taki merkezinde bugün öğlen saatlerinde TFF ile Kulüpler Birliği arasında yayıncı kuruluşun talepleri ile ilgili kritik bir toplantı gerçekleşmişti. Galatasaray'ın katılmadığı toplantının ardından yapılan açıklamada Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, yayıncı kuruluş ile yapılacak görüşmeler için TFF'ye yetki verdiklerini söylemişti.

TFF Başkanı Özdemir ise "Ben ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız, Kulüpler Birliğinin üyeleri ile son durumun bütün değerlendirmesini, bütün şartlarını hep birlikte müzakere ettik. Bu konuyla ilgili kulüplerimizin desteğiyle beIN Sports ile son görüşmeleri yapıp, tahmin ediyorum en kısa zamanda nasıl bir anlaşmaya vardığımızı kamuoyuna ilan edeceğiz. Liglerin geç başlaması, yapılmaması, ertelenmesi diye herhangi bir şey söz konusu değildir. Biz yolumuza ümit ediyorum ki beIN Sports ile devam edeceğiz. Herhangi bir sorun olduğu da ortada gözükmemektedir. En kısa zamanda kamuoyuna açıklamamızı yapıp yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Öğleden sonra da devam eden yoğun temasların ardından kulüpler, 3 yıllık yeni anlaşmaya varırken beIN Sports kulüplere 410 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği, maksimum kur ise 5.80 olarak belirlenmişti.