İlçede oturan Yahya (73) ve Nevin Gökkaya çiftinin dün akşam saatlerinde evine gelen 2 kişi, kendilerini yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgınıyla mücadele eden görevliler olarak tanıttı.

AA'nın haberine göre yaşlı çift, bu kişilerin görevli olduklarına inanmadıklarını belirterek kapıyı kapattı. Evden ayrılan şüpheliler, yaklaşık yarım saat sonra evin dış duvarından atlayıp girdikleri ikametteki çifti darbetti.

Evdeki cep telefonunu gasbeden şüpheliler olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis, arama çalışması başlattı.

Darp sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yahya Gökkaya, eve gelen şahısların eşinin ağzını bezle bağlamak istediğini, bu sırada arbede yaşadıklarını ve şüphelilerin telefonu çalarak kaçtığını söyledi.