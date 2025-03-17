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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Yasa dışı bahiste 29 şüpheli adliyede! | Son dakika haberleri

        Yasa dışı bahiste 29 şüpheli adliyede!

        Yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınan 43 şüpheliden 29'u adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 09:31 Güncelleme: 17.03.2025 - 10:18
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        Yasa dışı bahiste 29 şüpheli adliyede!
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        İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda Pozitifbank, Payfix ve Flash Haber Tv'nin de aralarında olduğu 23 şirkete el konulurken, örgüt lideri Erkan Kork'un da aralarında olduğu 49 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 29'u adliyeye sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Pozitifbank Payfix Ödeme Kuruluşu ve Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde bulunan Flash Haber Tv'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında olduğu 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 43 kişi gözaltına alındı.

        Şüpheliler, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlamalarıyla soruşturuluyor.

        29 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 29 şüpheli sağlık kontrolünün ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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