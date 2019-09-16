İstanbul Ataşehir'de makas atarak yarışan araçlar birbirine çarptı.

DHA'nın haberine göre, 'geliyorum' diyen kaza, Kayışdağı Caddesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Makas atan iki otomobil, hızla araçların arasında ilerleyerek sürücüleri büyük tehlikeye soktu. Üstelik birbirleriyle yarıştığı iddia edilen araçlardan önde olanı, kırmızı ışık yandığı için duran araca çarptı. Arkadan yine makas atarak ilerleyen diğer otomobil ise önde makas atan araca çarptı. Toplam 3 aracın hasar gördüğü kazada araçtakiler şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı bir otomobildeki kameraya yansıdı.