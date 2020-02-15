15 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yargıtay’ın kararına konu olan olay 2018 yılında Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yaşandı. A.E. adlı vatandaş, alkolün de etkisiyle bir pastanenin inşaat halinde bulunan bölümüne küçük tuvaletini yaptı. Pastane görevlilerinin şikayeti üzerine A.E. hakkında Ürgüp Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.
HAKKINDA DAVA AÇILDI
Soruşturma kapsamında ifadesini alınan A.E., alkolün etkisiyle böyle bir davranış sergilediğini, pişman olduğunu söyledi. Ancak Savcılık, A.E. hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 225. maddesinde yer alan “Hayasızca hareketler” suçlamasıyla dava açtı.
"TEŞHİR"DEN 6 AYA MAHKUM EDİLDİ
Dava Ürgüp Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, sanığın eyleminin teşhircilik olarak niteledi ve 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Bu karar sanık tarafından temyiz edildi.
YARGITAY KARARI BOZDU
Temyiz talebini görüşen Yargıtay 18. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını bozdu. TCK’nın 225. maddesinde düzenlenen “Hayasızca Hareketler” suçunda; “alenen cinsel ilişkide bulunma” ve “teşhirciliğin” suçun unsurları olarak tanımlandığı anımsatılan kararda, şu tespitlere yer verildi: “Toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duyguları ile edep törelerini korumayı amaçlayan ve bu değerlere saldırı niteliği taşıyan hareketleri yasaklayan söz konusu Kanun maddesindeki teşhircilik; kişinin cinsel tatmine ulaşabilmek için cinsel organı veya madde metniyle korunması hedeflenen değerleri incitecek şekilde vücut bölgelerini alenen göstermesidir. Sanığın pastanede bulunduğu sırada alkollü halde aynı işyerine ait olan inşaat halindeki yere girip küçük tuvaletini yapması şeklinde gerçekleşen eyleminde, ne şekilde cinsel amaçla davranarak alenen teşhircilik yaptığı açıklanmadan yetersiz gerekçeyle yazılı biçimde hüküm kurulması bozma nedeni sayılmıştır.”
YENİDEN YARGILANACAK
Bu karar sonrası Ürgüp Asliye Ceza Mahkemesi’nde sanık A.E. yeniden yargılanacak. Mahkeme sanığın eylemi sırasında teşhircilik yaptığına dair bir somut bir bulguya ulaşamazsa sanık hakkında beraat kararı verecek.
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