Yağışın olmadığı köyü, yayladan gelen su bastı; evler su altında kaldı, 2 at öldü
Hakkari'de feci anlar yaşandı. Kentin Yüksekova ilçesine bağlı Köycük köyünde 20 kilometre öteden gelen sel suları faciaya yol açtı. Olayda çok sayıda evi su basarken akıntıya kapılan 2 at öldü
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Muşan Yaylası'ndaki sel suları, yağışın olmadığı köyde su baskınlarına neden oldu.
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DHA'da yer alan habere göre bazı evler su altında kalırken, dere yatağındaki 2 at sele kapılıp, öldü.
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Yüksekova'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak, bazı köylerde sele yol açtı. Muşan Yaylası'ndaki sel suları da yağışın etkili olmadığı, ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Köycük köyünde su baskınlarına neden oldu.
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Bazı evler su altında kalırken, dere yatağındaki 2 at sele kapılıp, öldü; 1000 ot balyası ise zarar gördü.
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Köycük köyünde oturan İzzet Kırmızıtaş, "Köyümüzde hiç yağmur yağmadı. Fakat yayladan gelen sel suları, hepimizi korkuttu. Sel ile birlikte 2 atımız öldü.
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öldü. 1000 bağ ot balyası ise sel sularına kapıldı. Durumu yetkililere bildirdik. Kısa sürede İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, köye gelip, dere yatağını temizlemeye başladı" diye konuştu.
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