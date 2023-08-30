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        Haberler Gündem Güncel Yağış yok ama sel var! Sular 20 km öteden geldi - Güncel haberler

        Yağışın olmadığı köyü, yayladan gelen su bastı; evler su altında kaldı, 2 at öldü

        Hakkari'de feci anlar yaşandı. Kentin Yüksekova ilçesine bağlı Köycük köyünde 20 kilometre öteden gelen sel suları faciaya yol açtı. Olayda çok sayıda evi su basarken akıntıya kapılan 2 at öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 16:51 Güncelleme: 30.08.2023 - 17:00
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          Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Muşan Yaylası'ndaki sel suları, yağışın olmadığı köyde su baskınlarına neden oldu.

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          DHA'da yer alan habere göre bazı evler su altında kalırken, dere yatağındaki 2 at sele kapılıp, öldü.

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          Yüksekova'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak, bazı köylerde sele yol açtı. Muşan Yaylası'ndaki sel suları da yağışın etkili olmadığı, ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Köycük köyünde su baskınlarına neden oldu.

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          Bazı evler su altında kalırken, dere yatağındaki 2 at sele kapılıp, öldü; 1000 ot balyası ise zarar gördü.

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          Köycük köyünde oturan İzzet Kırmızıtaş, "Köyümüzde hiç yağmur yağmadı. Fakat yayladan gelen sel suları, hepimizi korkuttu. Sel ile birlikte 2 atımız öldü.

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          öldü. 1000 bağ ot balyası ise sel sularına kapıldı. Durumu yetkililere bildirdik. Kısa sürede İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, köye gelip, dere yatağını temizlemeye başladı" diye konuştu.

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