Yağan karı çekecekti! Dehşeti görüntüledi!

İHA

Denizli'de geçtiğimiz günlerde Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde, akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.

KONTROLÜ KAYBETTİ SİMİTÇİYE ÇARPTI

İHA'da yer alan son dakika haberine göre 29 Ekim Bulvarı üzerinde Cemaleddin D. (39) idaresindeki otomobil, karın etkisiyle meydana gelen gizli buzlanmada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak kaldırımda seyyar tezgahta simit satan 61 yaşındaki Cemil Varol’a çarptı.

SİMİTÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekibi Varol’a yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Otomobil sürücüsü Cemaleddin D., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yolcu konumunda bulunan eşi Hatice D. ise hafif şekilde yaralandı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Cemil Varol, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Eksi 2 derece soğukta ekmek parası için kaldırımda satış yapan Cemil Varol’un hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

KAR MANZARASI ÇEKMEK İSTEMİŞTİ

Bir vatandaşın evinin balkonunda kar manzarasını görüntülemek isterken kaydettiği o anlarda, lüks aracın kontrolden çıkıp metrelerce sürüklendiği ve kayarak kaldırımda satış yapan simitçiyi ezdiği anlar yer aldı.